Дипломат Жданова: РФ получила пять «высокомерных отказов» от форума ОБСЕ

Россия с зимы 2024 года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять «высокомерных отказов» на предложение пригласить докладчиков из РФ для озвучивания позиции страны.
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