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«Ведомости»: в МЭР назвали основные вызовы экономики в 2025 году

«Ведомости»: в МЭР назвали основные вызовы экономики в 2025 году

Замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова в интервью «Ведомостям» назвала ключевые внутренние вызовы для российской экономики в 2025 году: сжатие инвестиционного спроса и проблемы на рынке труда.

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