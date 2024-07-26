Майнеры будут в законе. Госдума приняла закон о майнинге

Госдума одобрила в первом чтении поправки в законы, затрагивающие майнингГосударственная Дума Российской Федерации приняла в первом\u000Aчтении важные поправки к законам «О цифровых финансовых активах и цифровой\u000Aвалюте», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных\u000Aпреступным путем, и финансированию терроризма» и «Об электроэнергетике».