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Миронов о переходе из «Динамо» в «Спартак»: «Спасибо «Ак Барсу» и «Авангарду» за интерес. Но мне было важно остаться в Москве»

Ранее 29-летний игрок высказался о том, почему принял решение покинуть московское «Динамо».  Защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых.

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