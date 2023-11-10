В России решили сэкономить на инвалидах, "катастрофически" уменьшив компенсации

Теперь сумма компенсации рассчитывается по новой методике В России вступил в силу приказ Минтруда, меняющий методику расчета компенсаций инвалидам за купленные на собственные деньги технические средства реабилитации, пишет РБК.
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