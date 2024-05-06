Олимпийская чемпионка приняла участие в спортивном празднике в Северном Тушине

В честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, клуб «Ермакъ» провел спортивный праздник «Русь непобедимая», который уже стал доброй традицией клуба! Об этом сегодня сообщили в управе района.
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