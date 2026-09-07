🔪В Севастополе пьяный дебошир ударил ножом соседа из-за жалоб на громкую музыку 33-летний приезжий из Якутии не выдержал шума, вышел на общий балкон и сделал замечание 34-летнему соседу.
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