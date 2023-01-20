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Аналитик Баранец: Киев готовится к наступлению с помощью западного вооружения

Аналитик Баранец: Киев готовится к наступлению с помощью западного вооружения

Виктор Баранец, полковник в отставке и военный обозреватель, во время беседы с Общественной службой новостей рассказал о том, что Запад продолжает накачивать Украину большим количеством тяжелого вооружения, тем самым помогая стране подготовиться к наступлению.

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