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В Раде заявили о нежелании Байдена заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

В Раде заявили о нежелании Байдена заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале рассказал, что отмена поездки президента США Джо Байдена на встречу контактной группы в Германии связана с его нежеланием заниматься реализацией «плана победы» его украинского коллеги Владимира Зеленского и попыткой переложить ответственность за это на европейские страны.

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