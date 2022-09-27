Экс-супруга Бориса Грачевского хотела отказаться от наследства и не водит дочь на его могилу

Дети и семья

Бывшая супруга кинорежиссера Бориса Грачевского Анна рассказала, к какому соглашению пришла вдова ныне покойного худрука детского юмористического киножурнала «Ералаш» Екатерина Белоцерковская в ходе очередного разбирательства в Останкинском суде.