Почему СССР так отстал по пенсиям от развитых капстран...

Пенсии были ещё в Древнем Риме. Платили их вышедшим в отставку военным, но, например, крестьяне пенсии не получали: не от государства, во всяком случае.
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В дорожном строительстве в 80 лет смогут работать не только лишь все. Мало кто сможет дожить до 80 лет, работая в дорожном строительстве.
ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ :..."при Сталине колхозы зачастую не платили колхозникам ни зарплат, ни пенсий"...И при этом у колхозников не было паспартов...Колхозники были *прикреплены* к своему колхозу, к своей деревне ...Это , получется, было крепостничство , феодализм.