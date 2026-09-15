Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему СССР так отстал по пенсиям от развитых капстран...

Почему СССР так отстал по пенсиям от развитых капстран...

Пенсии были ещё в Древнем Риме. Платили их вышедшим в отставку военным, но, например, крестьяне пенсии не получали: не от государства, во всяком случае.

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Владимир Акулов

ЦИТАТА  ИЗ  СТАТЬИ  :..."при Сталине колхозы зачастую не платили колхозникам ни зарплат, ни пенсий"...И  при  этом  у  колхозников  не  было  паспартов...Колхозники  были  *прикреплены*  к  своему  колхозу,  к  своей  деревне  ...Это  ,  получется,  было  крепостничство  ,  феодализм.