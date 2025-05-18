«Украли больше 4-х миллиардов»: Хинштейн озвучил масштабы воровства на оборону Курской области

Врио главы Курской области, Александр Хинштейн, сообщил в телеэфире канала «Россия 24» о том, что лица, выступающие ответчиками в деле о строительстве защитных сооружений в приграничной зоне Курской области, подозреваются в хищении, что привело к убыткам Хинштейн упомянул иск, поданный Генеральной ….
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