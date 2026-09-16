Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 152 подписчика

Сейчас только могу сказать с горечью – прощай, покойся с миром.

Сейчас только могу сказать с горечью – прощай, покойся с миром.

Наташа была очень красивая. Почти не общался с ней, один раз пригласил на танец в честь 15-летия картины «Место встречи», которое отмечали в московском Киноцентре.

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