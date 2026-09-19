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Газета.ру

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Politico: секретные детали истребителей F-35 по ошибке попали в Гонконг

Politico: секретные детали истребителей F-35 по ошибке попали в Гонконг

Партия деталей американских истребителей F-35, которую отправили из Австралии в США на ремонт, неожиданно попала в Гонконг.

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