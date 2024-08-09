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"Русские танки на Platz d. Republik": Медведев ответил на реваншистскую статью Bild

"Русские танки на Platz d. Republik": Медведев ответил на реваншистскую статью Bild

Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании немецких танков на русской земле. "В ответ мы сделаем все, чтобы доставить новейшие русские танки на Platz d.

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