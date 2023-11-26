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Скотти Барнс удалил сообщения и заблокировал девушку, узнав, что ей 17 лет

Скотти Барнс удалил сообщения и заблокировал девушку, узнав, что ей 17 лет

В сети завирусилась переписка девушки со звездой «Торонто» Скотти Барнсом. Обменявшись приветствиями в среду на этой неделе, Барнс написал: «Забыл напомнить тебе, какая ты красотка».

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