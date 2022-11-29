Кейт Хадсон рассказала о съемке сцены поцелуя с Мэттью Макконахи

Актриса призналась, что работа над этой сцена была «неприкольной»Американская актриса Кейт Хадсон рассказала, как проходили съемки сцен поцелуя с ее коллегой по фильмам «Как отделаться от парня за 10 дней» и «Золото дураков» Мэттью Макконахи.