Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • star
    ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ!!!Россию без Путина...
  • САША ЛЕПАЕВ
    хватит уже предупреждать. они все прекрасно знают. если собрались то что бы даже не успели границу перейти. разбомбит...Запад готовит нов...
  • Иван Щукин
    Не надо из мухи раздувать слона! Просто предупредить о том что при пересечении границы Украины они становятся целями ...Запад готовит нов...

Гагаузия - автономия в составе Молдовы - вслед за Приднестровьем обратилась к России за помощью

Гагаузия - автономия в составе Молдовы - вслед за Приднестровьем обратилась к России за помощью

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул (представляет оппозиционную политсилу Илана Шора, которого молдавские власти обвиняют в связях с РФ) во время визита в Москву заявила, что права гагаузов ущемляются властями Молдовы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно БРАТЬ Одессу и Одесскую  область.
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