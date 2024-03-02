Гагаузия - автономия в составе Молдовы - вслед за Приднестровьем обратилась к России за помощью

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул (представляет оппозиционную политсилу Илана Шора, которого молдавские власти обвиняют в связях с РФ) во время визита в Москву заявила, что права гагаузов ущемляются властями Молдовы.
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