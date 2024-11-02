«У России есть только два союзника — её армия и флот»

Сергей Дмитриев

...Не без участия бывшего на хозяйстве С. Витте. РИ тех времён была на подъёме во всех отношениях. Если бы не роковое ж/д-ЧП, сократившее каденцию А.А.-3, РИ вошла бы в 20-й век без пресловутых великих потрясений, по-английски ,не прощаясь.