130 лет назад скончался великий русский государь Александр III Александрович. Это был один из самых великих и русских по духу царей.
«У России есть только два союзника — её армия и флот»
Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Не без участия бывшего на хозяйстве С. Витте. РИ тех времён была на подъёме во всех отношениях. Если бы не роковое ж/д-ЧП, сократившее каденцию А.А.-3, РИ вошла бы в 20-й век без пресловутых великих потрясений, по-английски ,не прощаясь.
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11 час.
Сергей Дмитриев
ПС: Надо вернуть на проектное место знаменитую конную скультуру А-3 Трубецкого и как художественную ценность. Не место ей в запаснике во дворе нежилого дома. Хорошо ли спят поклонники успешного царя РИ ?
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11 час.
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