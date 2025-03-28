Американская разведка раскрыла все секреты России.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Свежий доклад Национальной разведки США проливает свет на причины внезапной смены курса американской администрации.
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