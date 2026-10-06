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РИА Новости: суд признал банкротом вторую компанию Влада А4 за два месяца

РИА Новости: суд признал банкротом вторую компанию Влада А4 за два месяца

Арбитражный суд Москвы объявил компанию «А4 Трейд», принадлежащую блогеру Владу Бумаге (Влад А4), банкротом.

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