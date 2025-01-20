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Царьград

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Кому теперь принадлежат богатства банды Цапков?

Кому теперь принадлежат богатства банды Цапков?

Аукцион по продаже земель сельскохозяйственного предприятия "Слава Кубани", которое принадлежало члену банды Цапков Вячеславу Цеповязу, не состоялся из-за недостатка участников.

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