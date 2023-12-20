Соцсети бурлят из-за освещения "Макдональдса" священником во Львове

Местные власти не уточняют, к какой украинствующей конфессии принадлежал представитель духовенства.В соцсетях распространяется фотография, на которой украинский священник окропляет святой водой сотрудников нового заведения "Макдоналдс", недавно открытого во Львове.
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