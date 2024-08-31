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Новые подсказки о том, как сердце образует артерии

Команда под руководством доктора Елены Кано (Elena Cano) из лаборатории интегративной сосудистой биологии профессора Хольгера Герхардта (Holger Gerhardt) в Центре Макса Дельбрюка (Max Delbrück Center) в Берлине выяснила механизм, посредством которого в сердце формируются новые артерии.

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