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Россиянам посоветовали не платить Telegram

Россиянам посоветовали не платить Telegram

Россиян призвали не покупать Telegram Premium до разъяснений от ФСБ и Роскомнадзора. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов также посоветовал пока отказаться от любых финансовых операций внутри мессенджера.

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