Подземный мир Теотиуакана: лабиринты тоннелей и реки ртути

Продолжение. Начало здесь. Мало кто из современных посетителей Теотиуакана знает об огромном и загадочном подземном мире пещер и рукотворных тоннелей, который простирается под большей частью древнего города и на многие километры вокруг.
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