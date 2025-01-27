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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зальцбург» арендовал экс-защитника «Спартака» Кофрие у «Клермона» до конца сезона

«Зальцбург» арендовал экс-защитника «Спартака» Кофрие у «Клермона» до конца сезона

Австрийский клуб объявил о переходе 27-летнего защитника из «Клермона» на правах аренды до конца сезона.

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