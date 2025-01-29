Хакеры стали отключать антивирус, чтобы скрыть кибератаку

Новую кибергруппировку, отключающую защитные решения при атаках на организации, выявили в РФ. Данный тренд все чаще встречается при расследовании инцидентов, заявили "Известиям" специалисты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар".
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