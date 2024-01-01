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Мировое обозрение

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«Это может изменить Apple к лучшему»: Masimo намерена идти до конца в борьбе с Apple

«Это может изменить Apple к лучшему»: Masimo намерена идти до конца в борьбе с Apple

Смарт-часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 вернули в продажу, поскольку Apple удалось добиться приостановки запрета до вынесения решения по данному делу таможенной службы США, но это мера временная и патентный спор Apple с производителем медицинского оборудования Masimo по-прежнему далёк от завершения.

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