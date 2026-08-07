День книголюбов отметят на ВДНХ

Всемирный день книголюбов — праздник хоть и не официальный, но по-настоящему популярный. Его история началась в 1995 году, и вот уже больше 30 лет читатели, писатели, издатели, библиотекари и продавцы книг со всего мира ежегодно отмечают День книголюба 9 августа.
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