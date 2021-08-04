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В Совфеде заявили, что Запад хочет использовать русскоязычных граждан для дискредитации выборов в России

В Совфеде заявили, что Запад хочет использовать русскоязычных граждан для дискредитации выборов в России

Цель западных оппонентов заключается в том, чтобы «имитировать возмущение ходом избирательной кампании и ее результатами», считает глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

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