В Совфеде заявили, что Запад хочет использовать русскоязычных граждан для дискредитации выборов в России

Цель западных оппонентов заключается в том, чтобы «имитировать возмущение ходом избирательной кампании и ее результатами», считает глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Цель западных оппонентов заключается в том, чтобы «имитировать возмущение ходом избирательной кампании и ее результатами», считает глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
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