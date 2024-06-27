Годы реставрации 2200-летнего храма Хнума в Египте выявили яркие первоначальные цвета, которые были покрыты многовековой грязью, сажей и птичьим пометом.
Храм Хнума
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Годы реставрации 2200-летнего храма Хнума в Египте выявили яркие первоначальные цвета, которые были покрыты многовековой грязью, сажей и птичьим пометом.
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