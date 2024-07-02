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Россия запускает новую фазу спецоперации на территории Украины

Россия запускает новую фазу спецоперации на территории Украины

Россия запускает новую фазу спецоперации на территории Украины Ирэн ОрлонскаяПосле заметных успехов на фронте Россия перешла к новому этапу специальной военной операции, обогатив свой арсенал передовым вооружением.

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