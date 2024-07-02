Россия запускает новую фазу спецоперации на территории Украины Ирэн ОрлонскаяПосле заметных успехов на фронте Россия перешла к новому этапу специальной военной операции, обогатив свой арсенал передовым вооружением.
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