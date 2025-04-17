Правоохранительные органы устанавливают личность юных мотохамов в Гагарине

Экипаж автоинспекторов устроил за молодыми нарушителями погоню по смоленскому райцентру Правоохранительные органы устанавливают личности юных водителя и пассажира мопеда, которые нарушили правила ПДД в Гагарине Смоленской области.
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