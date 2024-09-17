Опубликовано обращение к министру обороны России о необходимости создания в структуре ВС РФ войск беспилотных роботизированных аппаратов

Роль беспилотных аппаратов в сегодняшних военных конфликтах недооценить невозможно. Опыт СВО показывает, что наличие большого количества дронов, причем не только БПЛА, но и других типов (наземных, водных) зачастую становится решающим как при ведении разведки, так и совершении атак.