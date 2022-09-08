Рост на 325%. Заболеваемость COVID-19 в Югре на прошлой неделе в три раза превысила показатель аналогичного периода 2021 года

Заболеваемость коронавирусом в Югре растёт уже 11 неделю. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за прошлую неделю зарегистрировано 4 365 случаев, что выше предыдущей недели на 19% и выше показателя аналогичного периода прошлого года на 325%.