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Рост на 325%. Заболеваемость COVID-19 в Югре на прошлой неделе в три раза превысила показатель аналогичного периода 2021 года

Рост на 325%. Заболеваемость COVID-19 в Югре на прошлой неделе в три раза превысила показатель аналогичного периода 2021 года

Заболеваемость коронавирусом в Югре растёт уже 11 неделю. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за прошлую неделю зарегистрировано 4 365 случаев, что выше предыдущей недели на 19% и выше показателя аналогичного периода прошлого года на 325%.

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