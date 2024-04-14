Илья Ремесло Подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве — плохой симптом для России. Продолжает орудовать агентура (возможно, снова одноразовая) СБУ и ГУР в самом центре столицы, идет террористическая охота на выбранные цели.
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