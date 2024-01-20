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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Life is Strange задумывалась как простая игра без продолжений В недавнем интервью ...

Life is Strange задумывалась как простая игра без продолжений В недавнем интервью ...

Life is Strange задумывалась как простая игра без продолженийВ недавнем интервью геймдиректор Life is Strange, Мишель Кох, рассказал о том, что изначально “вселенная” Life is Strange задумывалась как простая игра “на один раз”.

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