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На улице Пушкина в Калуге изменили организацию дорожного движения

На улице Пушкина в Калуге изменили организацию дорожного движения

В Калуге на улице Пушкина изменили схему организации движения транспорта для повышения безопасности. Как сообщили в управлении городского хозяйства, в районе стелы ввели круговое движение с помощью дорожных знаков и разметки.

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