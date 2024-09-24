На улице Пушкина в Калуге изменили организацию дорожного движения

В Калуге на улице Пушкина изменили схему организации движения транспорта для повышения безопасности. Как сообщили в управлении городского хозяйства, в районе стелы ввели круговое движение с помощью дорожных знаков и разметки.
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