От Пензы до Кирова: как в регионах решают проблему обманутых дольщиков

В России проблема обманутых дольщиков была довольно острой до введения эскроу-счетов. Некоторые застройщики не выполняли свои обязательства по постройке жилья – с преступным умыслом или же по стечению обстоятельств, что приводило к появлению обманутых дольщиков.
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