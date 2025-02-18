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Картина дня. Финансы

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Орбан потребовал вымести из Венгрии все организации, финансируемые USAID

Орбан потребовал вымести из Венгрии все организации, финансируемые USAID

Сеть действующих в Венгрии организаций, финансируемых американским агентством по международному развитию USAID, необходимо «вымести» из страны, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, надо ввести санкции, заявил премьер государства Виктор Орбан.

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