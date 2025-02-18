Орбан потребовал вымести из Венгрии все организации, финансируемые USAID

Сеть действующих в Венгрии организаций, финансируемых американским агентством по международному развитию USAID, необходимо «вымести» из страны, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, надо ввести санкции, заявил премьер государства Виктор Орбан.