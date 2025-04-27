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ФедералПресс

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Telegraph: Зеленскому придется принять условия Трампа по Украине

Telegraph: Зеленскому придется принять условия Трампа по Украине

ЛОНДОН, 27 апреля, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский столкнется с необходимостью принять предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщает британская газета The Telegraph.

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