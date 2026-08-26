Нецензурная брань в суде обернулась штрафом для жителя Алтайского края

Сельчанин находился в здании судебного участка, когда начал громко и нецензурно выражаться Нецензурная брань в коридоре судебного участка обернулась административным наказанием для жителя Романовского района.
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