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Нецензурная брань в суде обернулась штрафом для жителя Алтайского края

Нецензурная брань в суде обернулась штрафом для жителя Алтайского края

Сельчанин находился в здании судебного участка, когда начал громко и нецензурно выражаться Нецензурная брань в коридоре судебного участка обернулась административным наказанием для жителя Романовского района.

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