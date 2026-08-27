Игоря Сечина попросили открыть в Горняке заправку "Роснефти" из-за "нехватки топлива"

Власти Локтевского района заверили топ-менеджера нефтяной компании, что готовы оказать всестороннее содействие Администрация Локтевского района Алтайского края направила руководителю "Роснефти" Игорю Сечину предложение о размещении АЗС в райцентре - в Горняке.
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