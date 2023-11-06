В Средней Азии Макрон пошёл на уран

Сможет ли Франция перекупить бывшие советские республики Светлана Гомзикова На фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Евгений Осипов Президент Эммануэль Макрон на этой неделе отправился в Среднюю Азию, на которую у Парижа, судя по всему, большие планы.