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Уход Иды Галич и дуэль с дочерью Глюкозы: что произошло в 8 выпуске «Большого куша»

Уход Иды Галич и дуэль с дочерью Глюкозы: что произошло в 8 выпуске «Большого куша»

Восьмая неделя реалити «Большой куш. Бангкок» закончилась ощутимой встряской. В малом испытании проект потерял одну из самых ярких звёзд сезона — Иду Галич, уступившую место в шоу дочери певицы Глюкозы.

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