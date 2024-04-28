Невролог Шаповалова: обезболивающие могут вызвать хроническую головную боль

Хроническая мигрень и лекарственно-индуцированная головная боль могут развиться в том случае, если человек принимает слишком много обезболивающих или препараты для купирования боли с кофеином, – например, цитрамон, рассказала "Газете.
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