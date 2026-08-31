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Капотнинский меридиан

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Памятная акция пройдет в парке 850-летия Москвы

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция «Завтра начинается сегодня» пройдет в этот день в парке 850-летия Москвы.

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