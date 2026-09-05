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В Турции начали охоту на служивших в ЦАХАЛ израильтян

В Турции начали охоту на служивших в ЦАХАЛ израильтян

Мечеть Султанахмет в Стамбуле, Турция. Фото: Йосси Замир/Flash90 Израильтян выслеживают по соцсетям, собирают данные об их семьях и передают собранные данные властям Турции В Турции действует система поиска израильтян с турецким гражданством, которые служили в ЦАХАЛ.

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