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Мировое обозрение

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«Другое дело»: Адвокат раскрыл происхождение фото сейфа с пачками денег в офисе генпрокурора Украины

«Другое дело»: Адвокат раскрыл происхождение фото сейфа с пачками денег в офисе генпрокурора Украины

Скандальная фотография открытого сейфа с пачками наличных, ставшая одним из визуальных символов спецоперации «Карфаген», может не иметь отношения к громкому расследованию в офисе генпрокурора Украины.

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